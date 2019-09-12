Дело томского подростка, помявшего машину, которая сбила его собаку, вернули на доработку

Томский Обзор / Фото: 12 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

По ходатайству прокуратуры Ленинского района Томска суд возвратил уголовное дело в отношении подростка, ударившего по машине, которая сбила его собаку, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии дознания, 16-летний подросток ударил кулаками по капоту автомобиля, в результате чего образовались «повреждения в виде его деформации».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Однако государственный обвинитель выявил нарушения уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного акта. В связи с этим прокуратура ходатайствовала о возврате дела прокурору для устранения препятствий при рассмотрении такого дела судом. Судья удовлетворил ходатайство.

В сообщении также отмечается, что ход предварительного расследования будет поставлен на контроль прокуратуры Томской области.

Тэги/темы: