Дело томского подростка, помявшего машину, которая сбила его собаку, вернули на доработку
По ходатайству прокуратуры Ленинского района Томска суд возвратил уголовное дело в отношении подростка, ударившего по машине, которая сбила его собаку, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии дознания, 16-летний подросток ударил кулаками по капоту автомобиля, в результате чего образовались «повреждения в виде его деформации».
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Однако государственный обвинитель выявил нарушения уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного акта. В связи с этим прокуратура ходатайствовала о возврате дела прокурору для устранения препятствий при рассмотрении такого дела судом. Судья удовлетворил ходатайство.
В сообщении также отмечается, что ход предварительного расследования будет поставлен на контроль прокуратуры Томской области.