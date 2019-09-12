18+
18+

Дело томского подростка, помявшего машину, которая сбила его собаку, вернули на доработку

Судебные дела, Томские новости, уголовные дела суд арестовали ребенок сбили собаку Дело томского подростка, помявшего машину, которая сбила его собаку, вернули на доработку

По ходатайству прокуратуры Ленинского района Томска суд возвратил уголовное дело в отношении подростка, ударившего по машине, которая сбила его собаку, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии дознания, 16-летний подросток ударил кулаками по капоту автомобиля, в результате чего образовались «повреждения в виде его деформации».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Однако государственный обвинитель выявил нарушения уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного акта. В связи с этим прокуратура ходатайствовала о возврате дела прокурору для устранения препятствий при рассмотрении такого дела судом. Судья удовлетворил ходатайство.

В сообщении также отмечается, что ход предварительного расследования будет поставлен на контроль прокуратуры Томской области.

Тэги/темы: