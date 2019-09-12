Томские рафтеры взяли «золото» в «параллельном спринте» на чемпионате России

Томский Обзор / Фото: 12 сентября 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

По итогам первых заплывов чемпионата России по рафтингу томские спортсмены из команды «Томск-Одиссей» завоевали золотые медали в дисциплине «параллельный спринт».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в соревнованиях, которые проходят в Ленинградской области на реке Вуокса, принимают участие 23 мужские 8 женских команд из 14 регионов. Чемпионат продлится до 15 сентября. Победители получат шанс попасть в сборную России.

Теперь воспитанникам учебно-спортивного центра водных видов спорта имени Шевелева и копыловского клуба «Одиссей» предстоит принять участие в заплывах в категории R4 (рафт четырехместный), а затем в категории R6 (рафт шестиместный).

В августе молодежная команда «Томск-Одиссей» стала абсолютным чемпионом в группах R4 и R6 на первенстве России. Теперь томичи будут представлять страну на чемпионате мира по рафтингу в Китае в 2020 году.

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