Томский госуниверситет стал пятым российским вузом в международном рейтинге THE

12 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Томский государственный университет занял 5 строчку среди российских вузов в ежегодном рейтинге британского издания Times Higher Education (THE). Эту позицию ТГУ разделил с НГУ и СПбПУ. В перечне ведущих вузов мира ТГУ входит в группу 501-600, передает пресс-служба вуза.

В этом году в рейтинг вошли 39 вузов России, это на четыре вуза больше, чем в 2018 году. Составители рейтинга также отмечают, что доминировать в топ-200 продолжают американские вузы, однако Азия каждым годом улучшает своё положение. Первое место рейтинга THE четвёртый год подряд занимает Оксфордский университет, второе место в этом году занял Калифорнийский технологический институт (Caltech).

«В последние годы Россия столкнулась с чрезвычайно жёсткой конкуренцией в сфере высшего образования, поэтому отрадно, что несколько лучших университетов страны смогли улучшить свои позиции в рейтинге в этом году. Но российские вузы по-прежнему уступают в ключевых показателях международным конкурентам, особенно в области влияния цитирования, что, к сожалению, подрывает позитивный прогресс, достигнутый многими из них в других местах», - отметил главный редактор университетских рейтингов Times Higher Education Фил Бэйти.

Times Higher Education World University Rankings (THE) — один из наиболее влиятельных ежегодных мировых рейтингов вузов, составляется журналом Times Higher Education. Он учитывает пять показателей: качество преподавания; объем и авторитетность научной деятельности и доход от нее; цитируемость; доля иностранных студентов и преподавателей и международное сотрудничество; доходы, полученные благодаря практическому применению.

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