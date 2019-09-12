«Ростелеком» запустил общественный Wi-Fi еще в 11 селах Томской области

12 сентября 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» установил точки коллективного доступа в интернет в деревнях Белоусово, Борики, Березкино, Перовка, Кудринский участок, Новомихайловка, Петрово, Синий Утес, Коларово и Яр Томского района, а также деревни Эушта городского округа «Город Томск».

Общий объем построенных оператором с 2015 года волоконно-оптических линий (ВОЛС) связи по данному проекту составил 246,5 км и которых в 2019 году —101,3 км. На текущий момент компания предоставила услугу в 69 населенных пунктах, тем самым выполнив план строительства на 64,5%. Для организации коллективных точек доступа к скоростному интернету в малых селах области «Ростелеком» в общей сложности проложит 1 689 км ВОЛС.

«Устранение цифрового неравенства — это федеральный проект, благодаря которому ведется строительство волоконно-оптических линий связи в малочисленные населенные пункты. Преимущество проекта в том, что благодаря большому объему проделанных работ сейчас, мы сможем в дальнейшем подключать частные домохозяйства в отдаленных районах», — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«В рамках программы по устранению цифрового неравенства точки доступа к интернету в Томской области компания устанавливает с 2015 года. В целом доступ к сети по волоконно-оптической линии связи или спутниковой сети по этому проекту получат 107 населенных пунктов с численностью 250-500 человек. Ход работа находится на контроле губернатора Сергея Жвачкина», — отметил заместитель губернатора Томской области Игорь Шатурный.

Тэги/темы: