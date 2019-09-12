Из-за антитеррористических учений в Северске перекроют улицу

Томский Обзор / Фото: 12 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Сегодня, 12 сентября, в ЗАТО Северск пройдут тактико-специальные учения правоохранительных служб Томской области по пресечению условного террористического акта, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Основным объектом учений станет предприятие госкорпорации по атомной энергии «Росатом» АО «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» (ул. Автодорога, 13, дом 179-а), где до 17 часов будет ограничено движение транспорта и пешеходов.

Под руководством Оперативного штаба регионального управления ФСБ в учениях примут участие сотрудники полиции, МЧС, ФСИН, Росгвардии и работники местного самоуправления, которые отработают элементы силовой операции по минимизации и ликвидации последствий условного теракта.

Правоохранители обращаются к населению с просьбой отнестись к проведению учений с пониманием, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации.

«По городу будет передвигаться спецтехника и автомобили экстренных служб, у места проведения учений возможен досмотр пешеходов. Кроме того, сегодня до 17 часов у места учения будет ограничено движение людей и транспорта», — отметили в региональном УФСБ.

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