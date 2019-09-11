В Томске на пересечении Кирова-Красноармейской обустроят зону тихого отдыха

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2019 // Фото: Admin.tomsk.ru

Осенью в Томске на пересечении пр.Кирова и ул.Красноармейской появится новое общественное пространство, сообщает пресс-служба мэрии.

Здесь обустроят тротуарную сеть, заменять скамейки и фонарные опоры, установят качели, бетонные клумбы с местами для сидения. Украшением общественного пространства станут деревянные арки с цветочными вазонами.

За создание рекреационной зоны у дома по пр. Кирова, 22 во время рейтингового отбора проголосовали почти 6200 томичей.

Подрядчик городской администрации уже демонтировал здесь старые бортовые камни, поврежденную тротуарную плитку, очистил территорию будущего сквера от скопившегося мусора. Сегодня строительные бригады устанавливают новые бордюры и заливают бетонное основание под скамейки, уплотняют основание для укладки тротуарной плитки, подготавливают почву для будущего газона. В это же время подрядчик изготавливает парковые качели, современные уличные фонари, лавки.

Работы по созданию нового пространства пройдут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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