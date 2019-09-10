В Томске под колеса иномарки попал пешеход, переходящий дорогу в неположенном месте

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 10 сентября, в Томске под колеса Toyota RAV 4 попал 22-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 23.30 на пр.Фрунзе, 116. По предварительным данным, молодой человек переходил дорогу в 50 метрах от регулируемого перехода.

С травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение. Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, световозвращающих элементов на его верхней одежде не было.

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