В Томске под колеса иномарки попал пешеход, переходящий дорогу в неположенном месте
11 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 10 сентября, в Томске под колеса Toyota RAV 4 попал 22-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 23.30 на пр.Фрунзе, 116. По предварительным данным, молодой человек переходил дорогу в 50 метрах от регулируемого перехода.
С травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение. Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, световозвращающих элементов на его верхней одежде не было.
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