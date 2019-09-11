Томские ученые разработали термометки для определения свежести мороженой рыбы

Ученые Томского госуниверситета и специалисты компании «Криотех» представили первую партию термометок, использующихся для обеспечения контроля качества замороженной рыбы. Наклейки с определённым химическим составом необратимо меняют цвет, если в процессе транспортировки рыбная продукция подвергалась даже незначительному размораживанию. В России аналогов этим меткам нет, сообщает пресс-служба вуза.

Создание термоактивных меток стало первым проектом, поддержанным Венчурным фондом ТГУ, который инвестирует не только в университетские, но и в региональные стартапы. Работы по созданию термометок проводило предприятие «Криотех», научной частью занимались химики лаборатории органического синтеза ТГУ под руководством Виктора Малькова.

«Большая часть рыбы заготавливается на Дальнем Востоке и проходит сложный путь транспортировки на авто- или железнодорожном транспорте, хранится в разных складских помещениях. Где и когда рыба испортилась из-за разморозки, найти сложно, — объясняют разработчики. — Поэтому у рынка есть запрос на универсальное средство контроля, которое невозможно подделать или изменить».

Томская термометка создана на основе безопасных материалов, у неё химический принцип работы. Если температура, в которой находится рыба, становится выше допустимых –18°С, то метка необратимо меняет цвет с белого на зелёный.

Особенность меток, разработанных в ТГУ, в том, что они самоактивирующиеся. Наклейка замораживается вместе с продукцией и уже в процессе заморозки самостоятельно приводится в рабочее состояние. Существующие в США и Китае аналоги нужно активировать принудительно. Кроме того, томская термометка существенно дешевле — 20 рублей против 120.

Планируется, что метки будут наклеены на все оптовые партии замороженной рыбы, вплоть до индивидуальных упаковок (если позволит цена). Применение разработки томских учёных не даст выпустить на рынок испорченную продукцию. Также это позволит точно показать, на каком этапе транспортировки были нарушены термоусловия, поскольку от точки к точке метку будут проверять.

«Сейчас на предприятии „Криотех“ разработаны два типа термометок: самоактивирующаяся и нет. Мы хотим составить конкуренцию ещё и тем меткам, которые активируются принудительно, поскольку на них тоже есть своя ниша — это транспортировка органов, — отметил один из учредителей компании Алексей Князев. — В планах „Криотеха“ — разработка меток и на другие низкие температуры».

Опытная партия термометок представлена потребителям и будет проходить промышленные испытания в логистических цепочках.

Тэги/темы: