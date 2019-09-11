Первые артефакты университетских музеев можно увидеть в новом экспозиционном зале ТГУ

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2019 // Фото: Tsu.ru

С начала сентября в Научной библиотеке Томского госуниверситета работает выставка «Меценаты и первые коллекции Томского государственного университета». Экспозиция знакомит посетителей с первыми благотворителями университетских музеев и предоставляет возможность увидеть предметы и коллекции, подаренные меценатами или приобретенные на пожертвованные средства.

Как сообщает пресс-служба вуза, первая совместная выставка университетских музеев состоялась 140 лет назад. Этот совместный выставочный проект университетских музеев и Гербария призван возродить традиции, заложенные в Императорском Томском университете. Авторы выставки отдают дань памяти меценатам, заложившим основы процветания сибирской науки и просвещения, и знакомят посетителей выставки с уникальными объектами культурного наследия университета.

"В новом музейном пространстве мы планирует организовывать временные выставки, в основе которых будут лежать серьезные научные концепции. Выставки будут работать не менее года, чтобы с ними могли познакомиться все студенты и сотрудники университета, школьники и гости университета. Для томичей и гостей города мы будем работать и в субботу", — делится планами директор Экскурсионно-просветительского Центра музеев ТГУ Людмила Панкратова.

Выставка приняла первых посетителей еще до официального открытия, а в День томича были организованы массовые экскурсии. Официальное открытие экспозиции состоялось в минувший понедельник, 9 сентября. Участниками этого события стали представители администрации университета и факультетов, областной и городской администраций, томского музейного сообщества.

"Мы получили хорошие отзывы о выставке. Участники мероприятия отметили, что выставочная деятельность музеев очень важна для университета, реализующего просветительскую миссию. Она дает возможность плодотворного сотрудничества самым разным подразделениям университета в рамках одного проекта и раздвигает границы музейного пространства, выходя в кампус. У нас много планов, коллектив сотрудников музеев сейчас обсуждает новые выставочные проекты", — отмечает Людмила Панкратова.

Организаторы выставки — Экскурсионно-просветительский центр музеев, Музей истории, археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского, Зоологический музей, Минералогический музей им. И.К. Баженова, Палеонтологический музей им. В.А. Хахлова, Гербарий им. П.Н. Крылова, кафедра зоологии беспозвоночных Института биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства ТГУ — будут признательны за отзывы о выставке, оторые можно разместить на сайте Экскурсионно-просветительского центра музеев ТГУ.

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