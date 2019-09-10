Томские врачи спасли кисти рук 7-летнему флейтисту

Врачи Томской Областной клинической больницы спасли кисти рук семилетнему мальчику, который разрезал их о края металлического забора, сообщает пресс-служба облдепартамента здравоохранения.

Инцидент произошел в середине августа. Мальчик играя, повис на заборе и о его края разрезал обе кисти. В результате этого на руках ребенка были повреждены сухожилия сгибателей. Мама семилетнего ребенка Алиса Мацуева поблагодарила пластических хирургов Томской областной клинической больницы за качественно оказанную медицинскую помощь.

«Мы ужасно переживали, для нас это была трагедия. Операция длилась четыре часа, потом сын ночь лежал в реанимации. В итоге все хорошо, каждый пальчик шевелится, несмотря на такие серьезные травмы. Я хочу сказать спасибо врачам – Вячеславу Максимовичу Ли, Константину Эдуардовичу Чикиневу, которые оказали помощь моему ребенку, весь медперсонал очень хороший. Я очень благодарна отделению пластической хирургии ТОКБ, вы - доктора от Бога», - сказала мама мальчика.

Ярослав ждет, когда раны заживут окончательно, чтобы начать ходить в школу и продолжить заниматься своим хобби – играть на флейте.

«К сожалению, в летне-осенний период традиционно возрастает детский травматизм. Благодаря возможностям реконструктивной хирургии, мы не только оказываем экстренную помощь в случае травм верхних и нижних конечностей, кистей и стоп, но и оперируем дефекты на теле любой локализации, восстанавливаем дефекты сухожилий и мышц, а также - поврежденные после травм периферические нервы. Все операции проводятся на самом высоком уровне, чтобы в дальнейшем о полученной в детстве травме пациент и не вспомнил», - прокомментировал заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии Томской областной клинической больницы, профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный пластический хирург Томской области и СФО Александр Цуканов.

Всего за пять лет со дня открытия отделения реконструктивной и пластической хирургии Томской областной клинической больницы были прооперированы более 7 тысяч пациентов, из них около 450 пациентов - это дети в возрасте от нескольких дней до 16 лет. Самой маленькой пациентке было семь дней от рождения – у девочки была большая доброкачественная опухоль над бровью. В настоящее время, по данным врачей, у ребенка все хорошо.

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