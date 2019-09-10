В Томской области пособник международной террористической организации приговорен к 10 годам колонии

10 сентября 2019 / Томский Обзор

Пособника международной террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, приговорили к 10 года колонии строгого режима, сообщает УФСБ по Томской области.

Злоумышленник осуществлял многостороннюю поддержку членов МТО, принимающих участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики. В частности, силовики задокументировали факты финансирования членов террористической организации, а также склонения студентов томских вузов к выезду с территории России для последующего участия в боевых действиях на стороне террористов.

На основании полученных материалов следственным подразделением УФСБ России по Томской области были возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

Выездной коллегией Дальневосточного окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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