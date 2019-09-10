СИБУР приглашает жителей Томска принять участие в экоквесте «Чистые игры»

10 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Отдел корпоративных коммуникаций ООО "Томскнефтехим"

Во Всемирный день чистоты в Томске пройдут «Чистые игры» томичи присоединятся к экологической акции в «Сделаем! 2019» в Сибирском ботаническом саду ТГУ (на Мокрушина), где пройдет экоквест «Чистые игры», сообщает пресс-служба ООО «Томскнефтехим».

Цель «Чистых игр» — за установленное время собрать как можно больше отходов и получить максимальное количество баллов. За каждый собранный мешок сырья команда получает очки. Дополнительные баллы начисляются, если игроки приносят отсортированный мусор, находят необычные артефакты, ставят в приложении квеста геотеги убранных мест, отгадывают загадки в викторине и участвуют в фотоохоте.

Станислав Каспаров, директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах деятельности СИБУРа отметил: «„Чистые игры“ — отличная экологическая инициатива, которая учит людей ответственно относиться к экологии и сортировать отходы. Это отличная возможность взглянуть на пластик по-новому, как на ценный ресурс с огромным потенциалом, который может использоваться снова и снова, превращаясь в новые полезные вещи. Главное — сдавать его на переработку. Присоединяйтесь к экологической активности, помогайте беречь нашу окружающую среду. С днем чистоты!»

По правилам квеста участники делятся на команды до четырех человек. Принять участие могут все желающие в любом возрасте (дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых). Можно объединиться в команду с друзьями, семьей, коллегами или присоединиться к одной из существующих команд прямо перед стартом квеста. Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте.

Расписание мероприятия:

11.00-12.00 — регистрация участников

12.00 — 13.30 — проведение игры

13.30-15.00 — подведение итогов, награждение, чаепитие.

Мероприятие пройдет при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

Всемирный день чистоты — это масштабная гражданская акция, впервые появившаяся 3 мая 2008 года в Эстонии. Тогда в уборке приняли участие 50 тысяч добровольцев, которые собрали 10 тысяч тонн мусора. К движению в Эстонии присоединились 20 миллионов человек из 116 стран мира и убрали уже 560 тысяч тонн мусора. В России День чистоты проходит с 2012 года.

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