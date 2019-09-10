В Томской области судебные приставы арестовали квартиру за неуплату комуслуг

10 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Житель села Зырянское может потерять квартиру из-за накопленного долга за тепло в размере почти 175 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Бизнесмен имеет в районном центре три малогабаритные квартиры, за которые накопил долг по коммунальным услугам. Сотрудники отдела судебных приставов по Зырянскому району вынесли запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью неплательщика, чтобы он не смог продать или передать ее до тех пор, пока не рассчитается с энергоснабжающей организацией. Поскольку долг составил достаточно крупную сумму, приставы наложили арест на одну из квартир площадью 17,5 кв.метров, предварительно оценив ее в 300 тыс. рублей.

Сейчас должнику предоставили возможность погасить долг. В случае, если он этого не сделает в установленный судебным приставом срок, жилье будет направлено на оценку специалистом и реализацию. Вырученные от продажи средства за вычетом долга будут возвращены неплательщику.

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