Ночью в Томске загорелись припаркованные Kia и «Газель»

10 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 10 сентября, в Томске загорелись два автомобиля, припаркованных у дома по пер.Узбекский, 26, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 4.45. В результате у Kia Rio обгорело лакокрасочное покрытие, моторный отсек, частично колеса. В салоне иномарки оплавилась панель управления, обшивка дверей и сидений, от высокой температуры лопнуло лобовое стекло. У второго автомобиля оплавился бампер.

Причина пожара устанавливается.



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