Томичам предлагают оценить качество муниципальных услуг

Томский Обзор / Фото: 9 сентября 2019 // Фото: Bus.gov.ru/pub/home

Томичи оценят качество услуг в сфере культуры, образования и социального обслуживания на специальном сайте.

Как уточняет пресс-служба мэрии, жители города смогут оставить свой отзыв о качестве предоставляемых услуг в муниципальных учреждениях города, используя регистрационную запись на Едином портале Госуслуг.

Кроме независимой оценки организаций на портале размещены перечни государственных услуг, реестры организаций, государственных заданий и аналитический раздел.

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