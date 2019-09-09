Томичам предлагают оценить качество муниципальных услуг
9 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Bus.gov.ru/pub/home
Томичи оценят качество услуг в сфере культуры, образования и социального обслуживания на специальном сайте.
Как уточняет пресс-служба мэрии, жители города смогут оставить свой отзыв о качестве предоставляемых услуг в муниципальных учреждениях города, используя регистрационную запись на Едином портале Госуслуг.
Кроме независимой оценки организаций на портале размещены перечни государственных услуг, реестры организаций, государственных заданий и аналитический раздел.
Тэги/темы: