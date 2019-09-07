Пожилая женщина выпала из маршрутки в Томске

Томский Обзор / Фото: 9 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 9 сентября, в Томске на пр.Ленина, 105 произошло падение женщины из маршрутного автобуса, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.10 на пр.Ленина, 105. По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса при посадке и высадке пассажиров, не убедился в безопасности маневра и начал движение. В результате из салона автобуса на дорогу выпала 70-летняя женщина-пассажир.

С травмами пострадавшую доставили в медучреждение.

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