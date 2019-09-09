День томича отпраздновали почти 150 тыс.человек

9 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

В минувшие выходные почти 150 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня томича, проходившем на 35 площадках в течение двух дней, сообщает пресс-служба мэрии.

В эти дни площадь Ново-Соборная стала главной точкой притяжения в День томича. Более 70 тысяч горожан за два праздничных дня посмотрели посвящение в томичи, концертную программу, посетили Фестиваль цветов и другие развлекатель локации. Выставку автомобилей «Тюнинг пати» на переулке Спортивном оценили около 6 тысяч горожан. Прогулялись по «Томскому Арбату» и площадке «Томск – это университет» порядка 20 тысяч зрителей.

В праздничные дни около 10 тысяч томичей посетили музеи города, побывали в Ботаническом саду ТГУ и прокатились на «Музыкальных трамваях».

Фестиваль деревянного зодчества, который во второй день праздника развернулся на улице Дзержинского, посетили 5 тысяч томичей.

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