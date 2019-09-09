«Томь» уступила «Шиннику» в выездном матче

Томский Обзор / Фото: 9 сентября 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 7 сентября, в Ярославле прошел матч 12-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020 в рамках которого «Шинник» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

На 35-й минуте матча хозяева поля открыли счет. Эльдар Низамутдинов убежал в быструю атаку, собрал на себя защитников и отпасовал на Никиту Дроздова, который низом отправил мяч в дальний угол ворот томичей. В само начале второго тайма Низамутдинов реализовал пенальти, назначенное за игру рукой. Однако уже на 49-й минуте томичи уменьшили преимущество хозяев поля — Ниолай Калинский решился на дальний удар и точно послал мяч в верхний угол ворот хозяев.

В результате матч закончился со счетом 2:1. Следующим соперником томской команды станет ФК «Спартак-2». Встреча состоится 14 сентября на стадионе «Труд» в Томске.

Эльдар Низамутдинов

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