Буквы разные писать: 5 полезных приложений для первоклассников

7 сентября 2019 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Заканчивается первая неделя нового, а для кого-то и первого, учебного года. Как известно, вхождение в образовательный процесс дело трудное. Однако, облегчить его все-таки можно.

Вместе с экспертами МТС представляем топ-5 познавательных и веселых приложений для смартфона, которые помогут детям с первых дней в школе.

Умный динозавр

Так, приложение «Динозаврик Тим» придется по вкусу маленьким школьникам. В игре нужно помочь динозаврику спасти свою семью, решая простейшие примеры уровня первого класса, составляя из пазлов геометрические фигуры и выполняя другие задания. Тут, кстати, так же, как в любимых детских играх- «прыгалках» иногда придется бегать, скакать и собирать на лету разные объекты. «Приложение бесплатное, переходить с этапа на этап можно, собрав определенное количество очков, но есть вариант просто купить платную версию – это избавит ребенка от рекламы и сразу разблокирует все уровни. Цена вопроса – 109 рублей», - отмечают в компании.

Царица наук

Программу «Математейка» оценивают как один из лучших игровых тренажеров для закрепления таблицы умножения. Помимо этого, здесь есть сложные примеры, так что это программа не для первоклашек, а для тех, кто постарше, тут все серьёзнее. В «Математейке» огромное количество уровней, которые можно открыть только по мере прохождения предыдущих.

Великий и могучий

«Русский язык» - учебная программа. Здесь представлено восемь тем, которые чаще всего вызывают затруднения у учащихся начальной школы. По каждой из них школьнику предлагается пройти словарный диктант, состоящий из 10 заданий (кстати, их количество можно менять от 5 до 30). Если ребенок отвечает неправильно, приложение указывает на ошибку и предлагает запомнить правильное написание.

London is the capital...

Приложение «Английский язык для школьников» помогает расширить словарный запас, потренироваться в аудировании, чтении и правописании. Здесь можно даже заучивать целые фразы. Программа предлагает для изучения около 30 разных тем, которые пригодятся всем начинающим изучать язык в младшей школе. Историю России некоторые школьники начинают изучать уже в третьем классе, и зачастую этот предмет вызывает трудности: слишком уж много дат и имен правителей надо запомнить. Так что одноименное приложение будет очень полезным.

-Не забывайте также, что смартфон может стать отличным способом ненавязчивого контроля передвижений ребенка. Подключив услугу «Ребенок под присмотром» вы сможете отслеживать местонахождение, баланс счета телефона, уровень батареи, статистику звонков и СМС своего чада. Ограничить доступ к сайтам со «взрослым» содержанием позволит услуга «Контроль интернета», а с помощью сервиса «Родительский контроль» можно настроить ограничения для входящих и исходящих сообщений и вызовов, - рассказали в МТС.

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