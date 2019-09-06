Томичей приглашают на большой субботник в Нагорный Иштан

6 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Марина Хоксорова

Томское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) вновь приглашает всех желающих на субботник в Нагорный Иштан, который пройдёт 14 сентября.

Нагорный Иштан — одно из самых живописных мест в Томской области. Здесь находится церковь Петра и Павла, единственная деревянная церковь Томской области, построенная в псевдорусском стиле, а в 1978 году здесь снимал «Сибириаду» Андрей Кончаловский.

«Вскоре после этого, церковь да и сам Нагорный Иштан фактически предали забвению, никаких работ там не проводилось: ни ремонтов, ни реставраций», — рассказывает Мария Бокова, председатель совета ВООПИиК.

Действительно, на территории церкви накопились горы мусора, трава буйно разрослась, забор и калитка практически исчезли. Само здание церкви находится не в лучшем состоянии и рискует «сложиться» внутрь, следует из заключения специалистов.

Но вот уже как несколько месяцев, с начала лета, волонтёры при поддержке местных жителей пытаются навести порядок на территории: вывозят мусор, косят траву и восстанавливают ограду. Одновременно эксперты ВООПИиК готовят предложения по устранению аварийной ситуации.

Грядущий субботник будет отличаться от предыдущих по масштабу: известно об участии «Томского Обзора» и ТВ-2 в качестве инфопартнёров, ожидается участие Сибирской школы фотографии, члены которой помогут с работами и проведут мастер-класс.

Для доставки всех желающих на место будет организован автобус от десятого корпуса политехнического института в Лагерном Саду. Конкретное время отбытия организаторы укажут позже.

Кульминацией всех направленных на благоустройство усилий станет фестиваль «Архитектура деревень Сибири» в начале октября. Уже известно, что речь на фестивале пойдёт не только о церкви, и связанных с ней проектах реставрации, но и о самом Горном Иштане, одном из старейших поселений Томской области.

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