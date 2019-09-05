Маршрутка столкнулась с попутными иномарками в Томске, пострадала пассажирка ПАЗа

Томский Обзор / Фото: 6 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 5 сентября, в Томске столкнулись маршрутный ПАЗ, Toytoa Yaris и Suzuki Grand Vitara, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.55 на ул.Балтийской. По предварительным данным, 60-летний водитель автобуса допустил наезд на попутные иномарки, которые стояли перед регулируемым пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия 31-летняя женщина-пассажир «маршрутки» доставлена медицинское учреждение.

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