Маршрутка столкнулась с попутными иномарками в Томске, пострадала пассажирка ПАЗа
6 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера утром, 5 сентября, в Томске столкнулись маршрутный ПАЗ, Toytoa Yaris и Suzuki Grand Vitara, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 7.55 на ул.Балтийской. По предварительным данным, 60-летний водитель автобуса допустил наезд на попутные иномарки, которые стояли перед регулируемым пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора.
В результате происшествия 31-летняя женщина-пассажир «маршрутки» доставлена медицинское учреждение.
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