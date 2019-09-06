Завтра в Томске пройдет чемпионат по спортивному сбору мусора

6 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Четырнадцать томских команд примут участие в IV чемпионате по спортивному сбору мусора. Состязания стартуют в 10.00 на набережной Томи в районе Речного вокзала, сообщает пресс-служба мэрии.

Чемпионат традиционно пройдет в два этапа. В районе Речвокзала (Набережная реки Томи) 7 сентября в сборе мусора на скорость будут соревноваться команды учреждений образования. 16 сентября коллективы предприятий будут наводить порядок в Лагерном саду. В 2019 году мероприятие проводится в рамках волонтерского экологического марафона «Чистые берега Сибири».

За звание победителя поборются команды геолого-географического факультета ТГУ, экосообщества ТГУ «Чистый университет», центра волонтерской и общественной деятельности ТПУ, Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса, Русской классической гимназии №2, Академического лицея им. Г. А. Псахье, Томского индустриального техникума, Томского колледжа гражданского транспорта, Томского базового медицинского колледжа, Томского механико-технологического комплекса, Томского политехнического техникума, СибГМУ, Томского государственного педагогического колледжа и Томского техникума социальных технологий.

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