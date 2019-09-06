Томский FLAT открывает осенний концертный сезон

Томский Обзор / Фото: 6 сентября 2019 // Фото: предоставлено организаторами

Сегодня, 6 сентября, в культурном пространстве FLAT (ул.Карла Маркса, 23А) стартует концертный сезон. Первым его откроет коллектив TERRANE во главе с гитаристом Деннисом Рэем.

Как сообщают организаторы, этот международный проект собран для исполнения в прог-роковом и авангардном ключе необычного материала — адаптированной традиционной музыки Центральной Азии и авторских пьес гитариста Денниса Рэя, обращающегося к тому же источнику.

Состав группы:

Деннис Рэй (Dennis Rea), гитара

Дик Валентайн (Dick Valentine), саксофон, флейта

Дэниел Зангроуни (Daniel Zongrone), ударные, клавишные

Вадим Дикке, бас

Одним из четырёх участников группы является томич, бас-гитарист, импровизатор и саунд-продюсер Вадим Дикке, один из основателей пост-индустриальной формации «Секта Феникса», участник множества проектов, в том числе Sine Seawave, PSVSV, Ángel Ontalva & No Grooves, руководитель и дирижёр Strangelet Ensemble. Двое участников последнего - Юрий Туров и Алиса Ефромеева - примут участие в импровизационной сессии с музыкантами TERRANE.

Откроет вечер выступление томской dark-jazz, post-jazz и ambient группы НЕМОЙ.

Начало в 20:00. Билеты в предварительной онлайн-продаже - 250 рублей. В день концерта на входе - 400 рублей.

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