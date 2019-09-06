Сегодня на обновленной набережной Ушайки пройдет первый концерт

Томский Обзор / Фото: 6 сентября 2019 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 6 сентября, в 16.00 в Томске на набережной Ушайки состоится концерт Томского академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Михаила Грановского.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, мероприятие приурочено к празднованию 75-летия Томской области. В нем примут участие солисты и Томска, новосибирска и Северска, а также образцового концертного детского хора "Фантазия". В сообщении отмечается, что праздник начнется в 15.00 в Большом концертном зале Томского государственной филармонии и продолжится на новой площадке.

Напомним, реконструкция набережной Ушайки является частью более масштабного проекта «Томские набережные», который предусматривает в будущем расширение центра города на юго-восток за счет намыва правого берега реки Томь и строительства новой набережной Томи, где разместятся деловой центр, торгово-развлекательные, спортивные объекты и кампус.

Подрядные работы на набережной Ушайки ведет петербургская строительная компания «СПб-гранит».

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