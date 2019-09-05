В Томске разработали дистанционные программы для сельских предпенсионеров

5 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В рамках нацпроекта «Демография» специалисты Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали дополнительные профессиональные программы для работников учреждений социальной сферы.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, к обучению уже приступили сотрудники Бакчарской районной больницы, центра соцзащиты населения Александровского района, Колпашевского почтового отделения и Каргасокого районного дома культуры.

Слушатели смогут углубить свои знания в работе с офисными программами, научиться создавать графики, презентации, освоить новые техники работы в интернете и мобильных устройствах. Для них подготовлены психологические тренинги и уроки деловой коммуникации, дистанционные и очные занятия.

Учебные планы сформированы с участием работодателей и самих предпенсионеров с учетом их профессионального опыта, базового образования, анализа недостающих знаний и навыков.

Как сообщила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светланы Грузных, проект предоставляет уникальные возможности для бизнеса — вместе с вузом сформировать заказ на подготовку и переподготовку специалистов нужного профиля и квалификации, при этом полностью возместить расходы на обучение сотрудников.

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