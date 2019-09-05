До конца года Томская область дополнительно получит почти 40 «скорых»

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

До конца 2019 года в Томскую область поступят 39 машин «скорой помощи» и 12 автобусов для перевозки школьников, на приобретение которых направлены средства федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, машины скорой медицинской помощи будут распределены в Томск и муниципалитеты. Компоновка автомобилей предусматривает их эксплуатацию в северных районах.

Из 12 школьных автобусов, которые получит регион, шесть вместимостью до 12 человек и еще столько же — до 24 пассажиров. Новые автобусы будут направлены в районы взамен тех, у которых истекает срок эксплуатации.

Обучение детей с учетом доставки автобусами организовано в 133 школах Томской области.

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