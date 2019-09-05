Томичам расскажут о «золотом сечении» на научно-популярном ток-шоу

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2019 // Фото: Vk.com/myatomtomsk

Тринадцатое научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы», подготовленное Информационным центром по атомной энергии Томска, пройдет 18 сентября и будет посвящено понятию «золотого сечения». Спикеры расскажут, как оно проявляется у живых существ, природных объектов и используется в музыке.

«Главная цель мероприятия: популяризация науки и отдых с умом. Формат, в котором трое представителей разных наук „разбирают на атомы“ общую тему, каждый с точки зрения своих научных интересов и пристрастий, был создан и продуман в ИЦАЭ Новосибирска. С 2015 года ток-шоу стало одним из основных форматов для работы со свободной взрослой аудиторией», — рассказывают организаторы.

Среди спикеров заявлены А. П. Байтингер, Д. Ф. Ушаков и физик из Томского политехнического университета, чём имя организаторы пока держат в секрете.

Андрей Владимирович Байтингер — специалист в области пластической хирургии, реконструктивной хирургии, кистевой хирургии, микрохирургии периферических нервов. Дмитрий Феликсович Ушаков — штатный органист Томской государственной филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов, музыковед.

После каждого выступления посетителям предоставят возможность задать вопросы спикерам. Авторы трёх лучших вопросов получат в подарок научно-популярные книги, специально подобранные специалистами ИЦАЭ под тематику мероприятия.

Мероприятие пройдёт в «Строганина-бар» по адресу ул. Карла Маркса, 17А. Начало в 19:00, вход свободный.

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