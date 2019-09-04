Девушка попала под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, около 20.45 в Томске на Московском тракте, 6/4 произошло ДТП, в котором пострадала 19-летняя девушка-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.45. По предварительным данным, 62-летний водитель Nissan Washqai сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате происшествия пострадавшая с травмами доставлена в медицинское учреждение.

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