Томские маршрутчики обновили 22 автобуса из 560

Томский Обзор / Фото: 4 сентября 2019 // Фото: Владимир Дударев

АО «ВТБ Лизинг» профинансировало приобретение 22 автобусов для организации маршрутов городского общественного транспорта в Томске, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу ВТБ по Сибирскому федеральному округу.

«Современные отечественные автобусы переданы частным перевозчикам, которые по результатам муниципальных тендеров отвечают за организацию маршрутов городского наземного общественного транспорта. Общая стоимость переданной техники составила более 70 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что все автобусы являются низкопольными и соответствуют требованиям программы «Доступная среда» для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями.

В свою очередь директор муниципального «Центра организации и контроля пассажироперевозок» Денис Равинский уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что в настоящее время в Томске ежедневно на городских маршрутах работает 560 автобусов.

«Возраст всех автобусов не превышает 10 лет, кроме нескольких маршрутов — по ним в настоящее время идут суды», — сказал Равинский.

Он добавил, что с начала 2020 года перевозчики, ставшие победителями аукциона на право перевозки пассажиров по городским маршрутам, планируют значительно обновить парк автобусов.

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