«Томь» одолела «Иртыш» и вышла встретится с ФК «Тамбов» в 1/16 финала Кубка России

Томский Обзор / Фото: 4 сентября 2019 // Фото: Fctomtomsk.ru

Вчера, 3 сентября, в Омске прошел матч 1/32 финала Кубка России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020 в рамках которого «Иртыш» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Счет на 31-й минуте матча открыл Александр Горбатюк, протолкнувший мяч в ворота хозяев поля. Томичи укрепили свое преимущество на 60-й минуте встречи. После подачи углового Ислам Тлупов точно пробил в дальний угол.

В итоге матч закончился со счетом 0:2. Следующий матч томская команда проведет в Томске в рамках 1/16 финала Кубка России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020. Соперниками томичей станет ФК «Тамбов». Матч пройдет 25 или 26 сентября.

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