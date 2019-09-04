Почти 150 школьников поработали летом в медучреждениях Томской области

4 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В течение лета в 43 поликлиники и больницы Томской области были трудоустроены 147 школьников.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, перед выходом на работу подростки прошли предварительное собеседование, стажировку под руководством опытных наставников и заключили трудовой договор.

«Школьников отбирали из профильных классов, например, биолого-химического класса школы № 4 Томска и группы медицинского предпрофиля школы № 19, также в трудовом проекте поучаствовали дети медработников. Такой подход позволил ребятам получить первый трудовой опыт в профессиональной среде», — сообщила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Подростки работали в областной клинической больнице, в поликлиниках № 1, 10 и 4, в областном перинатальном центре, в Кожевниковской, Первомайской и Кривошеинской районных больницах.

Большинство из них, завершив трудовую четверть, подтвердили свое желание обучаться в медицинском колледже и медуниверситете. Три ученика из Кожевниковского района получили благодарности от главного врача больницы с занесением в трудовую книжку.

Всего в Томской области с начала года были трудоустроены при поддержке службы занятости 4 619 школьников.

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