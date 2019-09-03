В Томской области полицейские вывезли из леса заблудившихся шишкарей

Томский Обзор / Фото: 4 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне ночью, 4 сентября, в Томской области полицейские нашли заблудившихся в лесу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ночью поступило сообщение о том, что двое подростков вместе с отцом ушли в лес для сбора шишек и не вернулись. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники ОМВД России по Томскому району.

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Томскому району выехали в лесополосу и, используя специальный сигнал патрульного автомобиля, приступили к поискам пропавших, объезжая территорию. В утренние часы потерявшиеся граждане на звуки специального сигнала вышли к патрульному автомобилю. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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