В Томске Ford наехал на бордюр, попутный Hyundai и опору эстакады

Томский Обзор / Фото: 4 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Минувшим вечером, 3 сентября, в Томске произошло ДТП с участие Ford Focus и Hyundai Solaris, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.10 на ул.Осенней, 1. По предварительным данным, 46-летний водитель Ford наехал на бордюрный камень разделительной полосы. После автомобиль столкнулся с попутным Hyundai. После этого Ford продолжил движение и въехал в опору эстакады.

С травмами водитель автомобиля Ford госпитализирован.

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