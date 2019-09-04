11 взрослых и ребенок пострадали в Томской области при сборе шишек

Томский Обзор / Фото: 4 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Двенадцать человек, в том числе один ребенок, пострадали за неделю в Томской области в результате падения с кедров при сборе шишек, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.

«Большинство пострадавших были госпитализированы с различными переломами и ушибами внутренних органов. Пациенты доставлены из Томского, Кожевниковского, Верхнекетского, Шегарского, Асиновского и Тегульдетского районов Томской области», — говорится в сообщении.

Всего с начала августа в Больницу скорой медицинской помощи были доставлены 27 человек, пострадавших от падений с кедра, еще трое детей были доставлены в больницу скорой медицинской помощи №2.

По данным медиков, одна из наиболее вероятных травм при падении с дерева — перелом позвоночника, включая перелом позвоночника с повреждением спинного мозга, что может привести к инвалидности.

Тэги/темы: