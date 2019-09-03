Томский онкодиспансер запустил сервис планирования госпитализации

3 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

В Томском областном онкологическом диспансере заработал сервис планирования госпитализации. Он создан специалистами отдела информационных технологий учреждения для маршрутизации пациентов онкологического профиля.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, если в онкодиспансере отсутствуют места для стационарного размещения, пациент будет направлен в другое медицинское учреждение Томска и Северска, которое имеет соответствующую специализацию. Таким образом, каждый пациент, обратившийся в ТООД, сможет вовремя получить лечение.

«Каждый день, в режиме онлайн мы получаем информацию о количестве свободных мест в других медицинских организациях. После подтверждения брони, часть наших пациентов направляется на лечение с полным пакетом подготовленных документов, – отмечает главный врач Томского областного онкологического диспансера Софья Мазеина. – Сервис позволяет исключить искажение информации и как можно быстрее оказать специализированную помощь всем, кто в ней нуждается».

За 3 месяца посредством сервиса, лечение получили 86 пациентов областного онкодиспансера. На сегодняшний день в системе зарегистрировано несколько медицинских учреждений, среди которых НИИ онкологии Томского НИМЦ, клиники СибГМУ, Томская ОКБ, Сибирский федеральный научно-клинический центр, Медицинский центр им. Г.К. Жерлова.

Система планирования госпитализации работает также в поликлиниках и поликлинических отделениях медучреждений региона. В рамках реализации стандарта организации амбулаторной помощи с начала 2019 года в 28 медучреждениях региона открыты кабинеты плановой помощи, где пациентов записывают на плановую госпитализацию в стационары, а также на необходимые для госпитализации консультации и плановые исследования во внешних медорганизациях. Благодаря этому пациентам не нужно самостоятельно записываться в разные медицинские организации, по согласованию с ним это делает сотрудник кабинета плановой помощи.

Тэги/темы: