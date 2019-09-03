Томичам предлагают выбрать новые места для благоустройства в следующем году

В Томске стартовал прием предложений горожан по благоустройству на 2020 год. Варианты принимаются до 15 сентября по адресу Dddb_gor_sreda@admin.tomsk.ru, сообщает пресс-служба мэрии.

Планируется, что с конца сентября в течение месяца в Томске пройдет серия общественных обсуждений дизайн-проектов, в октябре-ноябре состоится рейтинговое голосование. К середине ноября будет определен перечень общественных пространств для работы в рамках национального проекта на 2020 год.

«Мы всегда советуется с горожанами по тем или иным вопросам. Не стали исключением и вопросы благоустройства. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» мы уже третий год подряд спрашиваем томичей, о том, какое общественное пространство, по их мнению, необходимо благоустроить в следующем году. Это могут быть площади, бульвары, скверы, места отдыха. При этом людям не нужно самим что-то придумывать или разрабатывать проекты, достаточно только назвать территорию и представить свои предложения в администрацию», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Напомним, более 60 тысяч томичей приняли участие в рейтинговом голосовании по отбору территорий для благоустройства в 2019 году. Новый облик по итогам отбора получают 28 городских общественных пространств.

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