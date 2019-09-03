Пропавший руководитель Сбербанка в Стрежевом найден живым, задержаны его похитители

Томский Обзор / Фото: 3 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники СКР, ФСБ и полицейские установили местонахождение жителя города Стрежевой Томской области, который пропал 28 августа, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Информированный источник уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что речь идет о пропавшем без вести руководителе стрежевского филиала Сбербанка.

«Местонахождение пропавшего установлено. Мужчина сообщил, что 28 августа был похищен двумя неизвестными, которые вывезли его в соседний город, где удерживали в частном доме до 2 сентября, требуя возвращения ранее одолженных денег», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору).

Похитителей задержали, решается вопрос об их аресте.

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