В Томске иномарка сбила девушку

Томский Обзор / Фото: 3 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 2 сентября, в Томске под колеса Nissan Wingroad попала 21-летняя девушка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 22.27 на прилегающей территории дома по ул.Красноармейской, 96. По предварительным данным, наезд произошел при движении автомобиля задним ходом. С травмами 21-летняя девушка доставлена в медицинское учреждение.

В момент происшествия на одежде пешехода световозвращающие элементы отсутствовали.

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