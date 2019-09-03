В Томске иномарка сбила девушку
3 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 2 сентября, в Томске под колеса Nissan Wingroad попала 21-летняя девушка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 22.27 на прилегающей территории дома по ул.Красноармейской, 96. По предварительным данным, наезд произошел при движении автомобиля задним ходом. С травмами 21-летняя девушка доставлена в медицинское учреждение.
В момент происшествия на одежде пешехода световозвращающие элементы отсутствовали.
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