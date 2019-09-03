Ведущего инженера «Томскавтодора» приговорили к 9 годам колонии за взятки

3 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Томский районный суд признал виновным во взяточничестве начальника службы весового контроля госпредприятия Томской области «Областное ДРСУ», ведущего инженера отдела обеспечения сохранности дорог областного госучреждения «Томскавтодор» и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима.

«Сотрудник „Областного ДРСУ“, а впоследствии и „Томскавтодора“ в 2016–2017 годы получил от начальника транспортного цеха одной из компаний взятку за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков через пункт весового контроля у села Воронино», — сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Кроме того, в период с апреля по декабрь 2017 года чиновник получил взятку от директора другого коммерческого предприятия за аналогичные незаконные действия, общая сумма незаконного вознаграждения составила более 1 млн рублей.

СКР по материалам регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, совершенное в особо крупном размере) и ч.3 ст.290 УК РФ (совершенное должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц).

Помимо заключения суд приговорил мужчину к штрафу 1 млн 50 тыс. рублей с лишением права занимать должности государственной, муниципальной службы в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 5 лет, с конфискацией изъятых денег.

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