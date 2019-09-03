В Театральном сквере Томска высадили бегонии и хосты

Две клумбы с бегонией и хостой появились в Театральном сквере Томска. Накануне подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства приступил к озеленению Театрального сквера, получившего новый облик в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщает пресс-служба мэрии, здесь уже подрезали деревья и кустарники, распланировали территорию будущего газона и высадили цветы. Выбор цветочный культур не случаен. Неприхотливые бегонии отличаются долгим периодом цветения – с весны до поздней осени. В свою очередь, хоста хорошо гармонирует с другими растениями, хорошо чувствует себя в тени, и радует прохожих свежестью листвы на протяжении всего сезона.

Параллельно с озеленением строительные бригады монтируют закладные детали под освещение.

По контракту, подрядчик должен привести в порядок почти 5, 5 тыс. «квадратов» зеленой зоны на пересечении пр. Ленина и пер. Нахановича. Здесь уложат рулонный газон и обустроят посевной. Почти на 3 тысячах «квадратов» уже уложена мелкоформатная плитка расцветки «Листопад» и «Искусственный камень». По информации производителей, плитка обладает повышенным запасом прочности и морозостойкости. К осени здесь установят малые архитектурные формы - изящные садовые диваны со встроенными цветочными вазонами и скамейки с волнообразными спинками.

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