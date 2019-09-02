Томские пожарные спасли пожилого мужчину из горящей квартиры

2 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Сегодня днем, 2 сентября, в Томске загорелась квартира в десятиэтажном доме по ул.Международная, 28, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12.48. К приезду пожарных из квартиры на втором этаже шел дым, был задымлен подъезд. По трехколенной лестнице сотрудники МЧС проникли в горящую квартиру через балкон. Здесь на полу пожарные обнаружили и спасли 62-летнего хозяина квартиры. Мужчина получил отравление продуктами горения и был госпитализирован. Также из подъезда было эвакуировано 18 человек.

Возгорание удалось ликвидировать к 13.04. Его площадь составила 4 кв.метра. На месте работали 3 единицы техники и 7 человек.

Причина возгорания устанавливается.

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