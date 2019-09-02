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Акция «Музыкальный трамвай» пройдет в День томича

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В субботу, 7 сентября, в рамках акции «Музыкальный трамвай» томские барды и участники конкурса дворовой песни имени Марата Ахметшина исполнят для горожан песни, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Акция пройдет с 12.00 до 18.00 во всех трамвайных маршрутах города.

Томские музыканты исполнят, как популярные произведения из репертуаров российских бардов, рок-артистов и эстрадных звезд, так и песни собственного сочинения.

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