В выходные в Томской области произошел лесной пожар

2 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

За выходные в Томской области ликвидировали один лесной пожар. Возгорание произошло на территории Тимирязевского лесничества, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На тушении пожара площадью 0,3 га были задействованы 13 работников пожарно-химической станции, бульдозер, автомобиль и две пожарные машины. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем местного населения.

В настоящее время в лесах региона по условиям погоды сохраняется низкая пожарная опасность (2,1 балла из 5).

Всего с начала года в Томской области ликвидировано 158 лесных пожаров на общей площади 1645,2 га при средней площади одного возгорания 10,41 га. Большая часть из них произошла в Верхнекетском (35 лесных пожара), Томском (35) и Первомайском (19) районах. В течение первых суток ликвидировано 145 лесных пожаров, 141 из них — в наземной зоне применения сил и средств, 15 – в авиационной зоне применения сил и средств и два – в зоне контроля.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» – 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). Также можно воспользоваться мобильным приложением «Береги лес» (доступно в сервисах Google play, App Store, Windows Store и действует на всей территории страны).

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