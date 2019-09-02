В следующем году в Томске начнут менять русло Басандайки

2 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

В Томске проведут защитные работы на реке Басандайка. В 2019 году начался первый этап. В его рамках проведены работы по защите территории от размыва береговой линии в поселке Аникино (пер. 3-ий и 4-ый Басандайский).

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в этом году планируется разработать проектно-сметную документацию, провести госэкспертизу и с 2020 года приступить к выполнению работ по изменению русла реки Басандайка с элементами крепления берегов каменной наброской, как это было выполнено несколько лет назад на реке Ушайка (в районе улиц Киевская, Архангельская и др.). На эти цели потребуется около 39,7 млн рублей, которые полностью будут выделены из федерального бюджета.

В 2019 году федеральное агентство водных ресурсов выделило на разработку проектно-сметной документации «Регулирование участков русла р. Басандайка в черте МО «Город Томск» 2,8 млн рублей. В настоящее время идут торги, победитель которых будет определен в середине сентября.

В сообщении отмечается, что работы по изменению участков русла и укрепления берега реки Басандайка необходимо провести в связи с угрозой разрушения жилой застройки и объектов инфраструктуры на площади 2,7 га. По результатам анализа прохождения весеннего половодья и паводков на р. Басандайка зона затопления составляет 57,9 га. В зону затопления попадают 36 усадеб (115 жителей), 970 м автодорог и 970 м линий электропередач и связи. Работы будут проведены по заказу областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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