Томские кикбоксеры привезли «серебро» и «бронзу» первенства Европы

Томский Обзор / Фото: 2 сентября 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Двое томских кикбоксеров - Дмитрий Илюшов и Вячеслав Манохин - стали призерами первенства Европы. В соревнованиях, проходивших в венгерском городе Дьер, приняли участие более 200 спортсменов из 39 стран.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Вячеслав Манохин впервые участвовал в международных соревнованиях. На первенстве он выступил в весовой категории до 48 кг в разделе «фулл-контакт с лоу-киком». В полуфинальном поединке томский спортсмен проиграл противнику из Азербайджана и завоевал бронзовую медаль.

Дмитрий Илюшов неоднократно принимал участие в международных стартах, однако на этом турнире он впервые попробовал себя в новом разделе К-1 в категории до 54 кг. В первых двух боях томич одержал победу, а в финальном поединке уступил португальскому сопернику. В итоге Дмитрий Илюшов стал серебряным призером первенства Европы.

По итогам первенства Европы сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав в сумме 162 медали различного достоинства во всех дисциплинах кикбоксинга.

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