В Томске для «дома за рубль» на Кирова, 27а установили льготную арендную плату

2 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В пятницу, 30 августа, в Томске городская комиссия установила льготную арендную плату в размере 1 рубль в год сроком на 49 лет в отношении отремонтированного дома по пр. Кирова, 27а.

«Сегодня муниципальная комиссия по вопросам установления льготной арендной платы по договорам аренды объектов культурного наследия или объектов деревянного зодчества рассмотрела пакет документов ООО „К27“ по договору аренды нежилых помещений площадью 448,1 кв.м от 27.09.2016 года по пр. Кирова, 27а, и приняла решение установить льготу в связи с завершением капитального ремонта на этом объекте», — сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что дом не является памятником архитектуры, но представляет историческую ценность, как объект фоновой застройки. Он стал вторым по счету в Томске, получившим муниципальную льготу в полном объеме. Напомним, в декабре 2018 года первым объектом, получившим льготу, стал дом по адресу ул. Пушкина. 5.

В 2019 году ожидается получение льготной арендой платы на дома по адресам: Пушкина, 24 и Фрунзе, 32а. Объект на Пушкина, 24, в высокой стадии готовности — в доме полностью выполнена внешняя отделка здания, завершаются внутренние работы. В доме на пр. Фрунзе 32а работы по восстановлению полностью завершены. Активно продолжаются ремонтные работы в доме по ул. Савиных, 10а, который является памятником регионального значения. Продолжается ремонт в доме по адресу: пр. Ленина, 25/1, там ведутся работы по ремонту фундамента и цокольной части, начаты работы по восстановлению декоративных элементов фасадов здания. В доме по ул. Беленца, 4а проведена выборка бревен, пригодных для дальнейшего использования и начаты подготовительные работы к ремонту фундамента.

Проект «Аренда за рубль» инициирован мэром Томска Иваном Кляйном и действует с сентября 2016 года. Инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по льготной цене.

Тэги/темы: