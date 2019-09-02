«Томь» уступила «Нефтехимику» в домашнем матче

Томский Обзор / Фото: 2 сентября 2019 // Фото: Vk.com/Fctomtomsk

В минувшую субботу, 31 августа, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 11-го тура Первенства России по футболу среди команда клубов ФНЛ 2019-2020, в рамках которого «Томь» принимала нижнекамский «Нефтехимик», сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого и единственного гола во встрече стал Уридия Мераби. На 19-й минуте, после подачи углового возникла суматоха в штрафной «Томи» и Уридия с близкого расстояния протолкнул мяч в ворота. В результате матч закончился со счетом 0:1.

По итогам 11 туров томская команда находится на 5 точке турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет в Омске, где встретится с местным ФК «Иртыш».

Тэги/темы: