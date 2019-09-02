«Томь» уступила «Нефтехимику» в домашнем матче
2 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/Fctomtomsk
В минувшую субботу, 31 августа, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 11-го тура Первенства России по футболу среди команда клубов ФНЛ 2019-2020, в рамках которого «Томь» принимала нижнекамский «Нефтехимик», сообщается на сайте томского клуба.
Автором первого и единственного гола во встрече стал Уридия Мераби. На 19-й минуте, после подачи углового возникла суматоха в штрафной «Томи» и Уридия с близкого расстояния протолкнул мяч в ворота. В результате матч закончился со счетом 0:1.
По итогам 11 туров томская команда находится на 5 точке турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет в Омске, где встретится с местным ФК «Иртыш».
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