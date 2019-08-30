Томские полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве

Томский Обзор / Фото: 30 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Томские полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве в поселке Зональная станция.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении двух тел местных жителей с признаками насильственной смерти. В результате совместных действий следователей и оперативных сотрудников УМВД России по Томской области в течение нескольких часов подозреваемый был установлен и задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ «Убийство».

Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги/темы: