Томские полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве
30 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Томские полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве в поселке Зональная станция.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении двух тел местных жителей с признаками насильственной смерти. В результате совместных действий следователей и оперативных сотрудников УМВД России по Томской области в течение нескольких часов подозреваемый был установлен и задержан.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ «Убийство».
Расследование уголовного дела продолжается.
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