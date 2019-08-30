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Томская каратистка стала первой на первенстве России

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Томская спортсменка Сунита Халимова взяла «золото» на Первенстве России по каратэ WKF, включенному в программу Олимпийских игр в 2020 года в Токио, сообщает пресс-служба обладминистрации

На соревнования, проходившие в Калининграде собрались около 900 спортсменов из 60 регионов страны. Томская каратистка, студентка ТГАСУ, воспитанница школы карате «Орион» и тренера Виктора Бельца завоевала золотую медаль в весовой категории свыше 68 кг и возрастной группе 18-20 лет.

В первом поединке со счетом 8:0 томичка одолела спортсменку из Калининграда, второй бой также завершился победой Суниты — со счетом 7:0 она победила спортсменку из Сургута. В финале томичка со счетом была сильнее представительницы Омска — счет 8:0. Таким образом, во всех трех встречах томская каратистка не пропустила ни одного удара и завоевала чемпионский титул.

По итогам первенства России Сунита Халимова получила путевку на первенство мира в Чили, которое пройдет в октябре. В ближайшее время спортсменка отправится на сборы вместе со сборной командой России.

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