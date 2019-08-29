Две иномарки столкнулись в Томске, пострадала женщина

Томский Обзор / Фото: 30 августа 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 29 сентября, в Томске столкнулись Toyota Carina и Volvo 440, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.22 на пересечении улиц Учебной и Вершинина. По предварительным данным, водитель Volvo при повороте налево столкнулся со встречной иномаркой, движущейся прямо. В результате ДТП 33-летняя женщина-пассажир Toyota с травмами доставлена в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Очевидцев ДТП просят обратиться в отдел ГИБДД по телефону: 27-16-24, 66-44-22, 66-44-24 или лично по адресу ул.Герцена, 72/1, кабинет 316.

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